Bečej: Vozila pod uticajem kokaina, u kući joj zaplenjena marihuana

U Bečeju je uhapšena M. F. (49) iz tog mesta, koja je osumnjičena za trgovinu drogom.

Ona je, prilikom kontrole, isključena iz saobraćaja, jer je utvrđeno da je vozila automobil pod uticajem kokaina, zbog čega je protiv nje podneta i odgovarajuća prekršajna prijava. Nakon toga, pretresom njene kuće, policija je pronašla oko 70 grama marihuane i vagu za precizno merenje. Određeno joj je zadržavanje do 48 sati i ona je, uz krivičnu prijavu, privedena višem javnom tužiocu u Zrenjaninu.