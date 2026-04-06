Dete bez nadzora prišlo prostoru sa vukovima u zoo vrtu u SAD, zadobilo lakše povrede

Dete staro 18 meseci lakše je povređeno pošto je bez nadzora prošlo ispod ograde zoološkog vrta u gradu Herši u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji i prišlo prostoru sa vukovima.

Incident se dogodio u zoološkom vrtu Zoo Amerika, gde je dete uspelo da zaobiđe spoljašnju zaštitnu ogradu i priđe metalnoj ogradi ograđenog prostora za vukove, navodi se u saopštenju uprave parka, preneo je NBC News. Kako je precizirano, dete je provuklo ruku kroz zaštitnu barijeru, nakon čega je jedan vuk prišao i "ostvario kontakt sa njegovom rukom". "Ovakva reakcija je u skladu sa prirodnim ponašanjem životinje i ne predstavlja znak agresije", saopštio je