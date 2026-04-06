Iranska diplomatija: Neprijatelj mora da se pokaje da bi se rat završio

Vlasti Irana su odbacile najnoviji predlog za prekid vatre u ratu sa SAD i Izraelom i zatražile trajnu obustavu neprijateljstava, prenela je iranska država agencija IRNA.

Prema njenim navodima, Teheran je svoj odgovor uputio Vašingtonu preko Pakistana, ključnog medijatora između zaraćenih strana. Jedan regionalni zvaničnik upućen u posredničke razgovore, međutim, tvrdi da se nastavljaju pokušaji da se dođe do primirja. "Isključivo prihvatamo kraj rata ako postoje garancije da nećemo ponovo biti napadnuti", rekao je danas AP-u Modžtaba Ferdusi Pur, šef iranske diplomatske misije u Kairu. Prema njegovim rečima, Iran više ne veruje