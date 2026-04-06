Rekordan broj zahteva za građevinske dozvole u Srbiji u 2025, ali izdavanje ide sporije

U Srbiji je tokom 2025. podneto ukupno 162.746 zahteva za građevinske dozvole, što je šest odsto više nego prethodne godine, a otprilike za toliko je porasla i vrednost samih projekata.

To ukazuje na nastavak rasta investicione aktivnosti, pokazala je analiza NALED-a, zasnovana na podacima Agencije za privredne registre. Kako je navedeno, lokalne samouprave su ipak zabeležile blagi pad efikasnosti u izdavanju dozvola, pa je udeo rešenih predmeta u toku godine pao sa 97 odsto u 2024. na 94,6 odsto u 2025. godini. Prema analizi NALED-a, najuspešniji gradovi u izdavanju dozvola za gradnju su Sremska Mitrovica, Sombor i Kruševac, a prate ih Smederevo,