Dalas savladao Lejkerse uz rekord Kupera Flega, Topić igrao u pobedi Oklahome nad Jutom

Tim Dalasa je na domaćem ternu slavio sa 134:128 protiv Lejkersa predvođen Kuperom Flegom koji je meč završio sa čak 45 postignutig koševa i praktično u finišu rešio pobednika. Oklahoma je deklasirala Jutu sa 146:111, a svoj doprinos pobedi dao je i Nikola Topić iako je bio kratko u igri.

Iako drastično oslabljeni zbog izostanka Luke Dončića i Ostina Rivsa Lejkersi su pružili odličan otpor raspoloženim domaćinima najviše zahvaljujući Lebronu Džejmsu koji je odlično predvodio tim. U pobedničkom timu domaćina Kuper Fleg je meč završio sa 45 poena, osam skokova i devet asistencija i uz pobedu postavio nekoliko novih rekorda, od toga da je prvi novajlija još od Alena Ajversona 1997. godine sa dve utakmice zaredom sa više od 40 postignutih poena, pa do