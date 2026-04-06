Ministar: Šest jedinica mađarskih odbrambenih snaga čuva mađarski deo Turskog toka
RTS pre 50 minuta
Mađarske odbrambene snage pojačale su zaštitu mađarskog dela gasovoda Turski tok, sa šest jedinica kopnenih snaga, kao i vazdušnim patrolama, poručio je mađarski ministar nacionalne odbrane Krištof Salaj-Bobrovnički.
Krištof Salaj-Bobrovnički je naveo i da se NATO kontinuirano obaveštava o situaciji putem odgovarajućih kanala, kao i da će Srbija nastaviti istragu, prenosi mađarski Indeks. "Energetska bezbednost Mađara nije igra! Mađarske odbrambene snage su spremne da u potpunosti sprovedu svoje zadatke kako je navedeno u osnovnom zakonu", rekao je Krištof Salaj-Bobrovnički u videu na njegovoj stranici na društvenim mrežama. Ministar odbrane je dodao da je "jačanje bezbednosti