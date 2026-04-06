Pre 85 godina Beograd je razoren u Drugom svetskom radu – Treći rajh napao Kraljevinu Jugoslaviju

RTS pre 1 sat
Na današnji dan, 1941. godine Treći rajh je, bez objave rata, napao Kraljevinu Jugoslaviju. U vazdušnim napadima nacističke Nemačke na Beograd, grad je razoren i poginulo je više hiljada ljudi. Život za odbranu grada dalo je 11 pilota, koji su se sa ostalim jugoslovenskim vazduhoplovcima hrabro suprotstavili nemačkim avionima.

Naredbu za vazdušni napad na Beograd izdao je tadašnji nemački kancelar i vođa Trećeg rajha Adolf Hitler. Povod je bio Martovski puč kojim je, zbog pristupanja Trojnom paktu, sa čela Kraljevine Jugoslavije svrgnuto tročlano kraljevsko namesništvo predvođeno knezom Pavlom Karađorđevićem. Napad Trećeg rajha na Beograd počeo je 6. aprila 1941. godine oko 6.45 snažnim napadima vazduhoplovnih snaga, specijalnim dejstvima i brzim prodorima oklopno-mehanizovanih jedinica.
