Teheran odbacio mirovni predlog Pakistana; udari na iranske petrohemijske komplekse i vojne aerodrome

Teheran je u odgovoru Pakistanu na predlog o okončanju rata odbacio mogućnost prekida vatre "bez trajnog okončanja rata uz uvažavanje stavova Irana". Predsednik SAD Donald Tramp zaoštrio je svoje pretnje Iranu. Šef obaveštajne službe Iranske revolucionarne garde ubijen u napadima SAD i Izraela. Šestoro dece poginulo u napadima na Iran.

06. 04. 2026. 23:22 SAD: Iran nije napao američki jurišni brod USS "tripoli" Centralna komanda američke vojske (CENTCOM) negirala je tvrdnju Korpusa Iranske revolucionarne garde (IRGC) o napadu na američki jurišni brod USS "tripoli". CENTCOM navodi da USS "tripoli" nije napadnut i da nastavlja da plovi Arabijskim morem. Iranska vojska je ranije saopštila da je, u okviru nove faze operacije, izvela napade na američke i izraelske komandne, logističke i