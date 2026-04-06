Ukrajinski napad na rudnik u Lugansku, 41 rudar ostao zarobljen; granatirana Odesa, troje stradalo

Rat u Ukrajini – 1.503 dan. Ukrajinske snage napale u rudnik u regionu Luganska, koji je pod kontrolom Rusije, saopštili su ruski zvaničnici, istakavši da je 41 rusar ostao zarobljen pod zemljom. Sa druge strane, ukrajinke lokalne vlasti navode da su tri osobe stradale u ruskom masovnom napadu na Odesu.

Sirski: Povratili smo kontrolu nad 480 kvadratnih kilometara Ukrajine Ukrajina je povratila kontrolu nad 480 kvadratnih kilometara teritorije u jugoistočnom i istočnom delu fronta od kraja januara, rekao je načelnik ukrajinske vojske Aleksandar Sirski. Nakon posete frontu, Sirski je rekao da je Ukrajina povratila kontrolu nad osam naselja u Dnjepropetrovskoj oblasti na istoku i četiri naselja u jugoistočnoj Zaporoškoj oblasti. "Uprkos uspesima Ukrajine, ruske trupe