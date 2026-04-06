BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran i SAD dobili plan za okončanje neprijateljstava, teče novi Trampov ultimatum Iranu

VAŠINGTON, TEL AVIV, TEHERAN - Iran i Sjedinjene Države su dobili plan za okončanje neprijateljstava, koji bi mogao da stupi na snagu u ponedeljak i da ponovo otvori Ormuski moreuz, preneo je danas Rojters, pozivajući se na neimenovani izvor upoznat sa predlogom. Posle serije izjava i pretnji Teheranu o tome šta čeka Iran ako ne otvori Ormuski moreuz, Donald Tramp je postavio krajnji rok za utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu. Objavio je i da je spasen i drugi član posade aviona F-15 koji je

Nakon što je američka vojska spasila i drugog člana posade aviona F-15, oborenog u petak u Iranu, usledile su nove pretnje Vašingtona. Predsednik Tramp Donald Tramp u oštrom tonu istakao je da će SAD u utorak ciljati iranske elektrane i mostove ako Teheran ne otvori Ormuski moreuz. "Utorak će biti 'dan elektrana' i 'dan mostova', sve u jednom, u Iranu. Neće biti ničeg sličnog tome. Otvorite prokleti Moreuz, vi ludi gadovi, ili ćete živeti u paklu, samo gledajte.