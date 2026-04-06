Moskva i Kijev nastavljaju dijalog sa SAD, trilateralni pregovori trenutno na čekanju

MOSKVA - Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je danas da Moskva i Kijev nastavljaju dijalog sa Vašingtonom koristeći svoje kanale komunikacije.

"Ukrajinci nastavljaju razgovore sa Amerikancima, a i mi razmenjujemo informacije sa Amerikancima putem naših kanala", rekao je Peskov novinarima, odgovarajući na pitanje o planiranom putovanju izaslanika američkog predsednika Stiva Vitkofa i zeta američkog lidera, Džareda Kušnera, u Kijev, prenosi agencija RIA Novosti. Peskov je naglasio da Kremlj nije upoznat sa navodno planiranom posetom Vitkofa i Kušnera posle Uskrsa. "Nemamo apsolutno bilo kakva saznanja da se