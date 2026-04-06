Orban kod mađarsko-srpske granice: Situacija ozbiljna, snabdevanje Mađarske gasom zasad nije ugroženo

SEGEDIN - Premijer Mađarske Viktor Orban, koji jutros obilazi početak mađarskog dela gasovoda Turski tok u Kiškundorošmi u oblasti Segedina, izjavio je da je situacija izuzetno ozbiljna i da, za sada, snabdevanje Mađarske gasom nije ugroženo, ali da treba biti veoma oprezan.

"Situacija je izuzetno ozbiljna. Ranije smo govorili o nafti, bili smo pod blokadom. To ćemo nadoknaditi sa drugog mesta, ali gasovod je još veća 'arterija'", rekao je Orban na konferenciji za novinare u Kiškundorošmi, gde je pojačana vojna zaštita mađarskog dela Turskog toka i gde pregleda infrastrukturu nakon što je juče pronađen eksploziv na srpskom delu gasovoda, prenosi "Mađar Nemzet". Podsetio je da je gasovod već ranije bio blokiran, zbog čega je Turski tok