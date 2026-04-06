UKRAJINSKA KRIZA: Moskva nastavlja sa napadima na Ukrajinu; Zelenski: Rusi vole da pričaju o kompromisu, ali ne i da ga prave

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.503 dan. Ruske snage nastavljaju seriju napada na Ukrajinu. Volodomir Zelenski navodi da je problem što Rusi vole da pričaju o kompromisu, ali ne i da ih prave. Nakon višednevnih udara na ukrajinski naftovod oglasio se i gubernator Lenjingradske oblasti Aleksandar Drozdenko koji je naveo da je u ruskim napadima na luku Primorsk pogođen rezervoar za gorivo, a ne naftovod. Poseta Vitkofa i Kušnera Kijevu očekuje se sredinom aprila.

Dok turski predsednik Redžep Tajip Erdogan potvrđuje spremnost za održavanje sledeće runde pregovora o okončanju rusko-ukrajinskog rata, a Volodimir Zelenski navodi da je najveći problem s Rusima što vole da pričaju o kompromisima, ali ne i da ih prave, Moskva nastavlja sa novom serijom napada na Ukrajinu. Rusija je izvela nekoliko udara, među kojima je i višednevna agresija na ukrajinski naftovod, a Kijev navodi da je neutralisano 76 ruskih dronova, od ukupno 93