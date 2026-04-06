UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina napala Rusiju, meta Novorosijsk; Posle napada ukrajinskih snaga 41 rudar rudnika "Belorečenskaja" ostao zarobljen ispod zemlje

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.503 dan. Svi rudari (41), koji su bili zarobljeni pod zemljom nakon što je Ukrajina napala rudnik uglja Bilorečenska u Luganskoj oblasti pod ruskom kontrolom, evakuisani su i bezbedni, saopštili su zvaničnici.

- Cilj ukrajinskog napada na Kaspijski naftni konzorcijum - nanošenje štete akcionarima Ukrajina je bespilotnim letelicama napala objekte međunarodne naftno-transportne kompanije "Kaspijski naftovodni konzorcijum" (KTK) u Novorosijsku, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije. - Moskva i Kijev nastavljaju dijalog sa SAD, trilateralni pregovori trenutno na čekanju Dmitrij Peskov, portparol predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je danas da Moskva i Kijev