Vaterpolisti Srbije pobedili Holandiju na kvalifikacionom turniru Svetskog kupa

ALEKSANDROPOLI - Vaterpolisti Srbije pobedili su danas u grčkom Aleksandropoliju selekciju Holandije rezultatom 15:11 (5:4, 2:2, 4:4, 4:1) u meču prvog kola grupe A kvalifikacionog turnira Divizije 1 za učešće na finalnom turniru Svetskog kupa.

Najefikasniji u selekciji Srbije bio je Vasilije Martinović sa pet golova. Nikola Jakšić je postigao četiri gola, dok je Nikola Lukić dodao dva. U reprezentaciji Holandije najbolji je bio Sam van den Burg sa tri postignuta gola. U drugom meču prvog kola grupe A, kasnije danas od 16.30 časova će igrati Mađarska i Grčka. Srbija će sutra u drugom kolu od 16.30 sati igrati protiv Grčke, dok će se u sredu od 12.30 časova sastati sa Mađarskom. Plasman na finalni turnir