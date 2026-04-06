Vučić nastavlja konsultacije sa strankama, pozvani PUPS i "Mi - glas iz naroda"

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa predstavnicima političkih stranaka, a sledeći koji su pozvani su Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - "Solidarnost i pravda" i "Mi - glas iz naroda".

Vučić će se, kako su saopštili iz Službe za saradnju sa medijima predsednika Republike, u Predsedništvu sastati u 11.30 sati sa predstavnicima Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije - "Solidarnost i pravda", dok su konsultacije sa predstavnicima stranke "Mi - glas iz naroda" zakazane za 12.30 sati. Vučić je konsultacije o raspisivanju vanrednih parlamentarnih izbora, kao i o odnosu prema EU i postupanju Srbije u složenim međunarodnim