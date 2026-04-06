Sunčano i znatno toplije od proseka

U ponedeljak pretežno sunčano i znatno toplije vreme od proseka.

Tokom dana će biti vrlo malo oblaka koji se premeštaju od severozapada na jugoistok. Vetar slab, ujutru južni i jugozapadni, a popodne severozapadni i severni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 2°C u Požegi do 10°C u Beogradu, a maksimalna temperatura od 22°C do 25°C. Uveče suvo. U utorak takođe toplije od proseka, ali od 3 do 5 stepeni niža temperatura u odnosu na ponedeljak. Svežiji vazduh dolazi postpeno sa severa. Ujutru i pre podne