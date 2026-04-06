Axios: SAD, Iran i posrednici razgovaraju o 45-dnevnom primirju

NEW YORK - SAD, Iran i skupina regionalnih posrednika razgovaraju o uvjetima potencijalnog 45-dnevnog primirja koje bi moglo dovesti do trajnog završetka rata, izvijestio je Axios sino', pozivajući se na četiri američka, izraelska i regionalna izvora upoznata s pregovorima.

Reuters nije mogao potvrditi tu vijest, s obzirom da Bijela kuća i američki State Department trenutno nisu odgovorili na zahtjeve za komentar. Dvofazni sporazum Kako javlja Axios, posrednici raspravljaju o uvjetima dvofaznog sporazuma, a prva faza bi bila potencijalno 45-dnevno primirje tijekom kojeg bi se pregovaralo o trajnom završetku rata. Druga faza bi bio sporazum o završetku rata. Također, navodi se, primirje bi se moglo produžiti ako bude potrebno dodatno