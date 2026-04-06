Cijene nafte porasle na početku tjedna

LONDON - Cijene nafte porasle su u nedjelju nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio napadima na iranska energetska postrojenja ako se Hormuški tjesnac ne otvori za promet.

Brent, globalna referentna nafta, porastao je za 1,4 posto na 110,60 dolara, dok je američka sirova nafta skočila za 1,8 posto, na 113,60 dolara. “Utorak će u Iranu biti Dan elektrana i Dan mostova – sve u jednom. Bit će to nešto neviđeno!!! Otvorite je*eni tjesnac, vi ludi gadovi, ili ćete živjeti u paklu – SAMO GLEDAJTE!”, napisao je Trump u nedjelju ujutro na platformi Truth Social. Nekoliko sati kasnije, kao da postavlja novi rok, ponovno se oglasio na