Igor Božić neraspoređen, zaposleni na N1 prosvjeduju

BEOGRAD - Novi izvršni direktor informativnog programa Adria News Network (ANN) i N1 televizije, Brent Sadler, danas je obavijestio dosadašnjeg direktora vijesti te televizije, Igora Božića, da više neće uređivati program te da je trenutno neraspoređen, piše portal Cenzolovka.

Mediji su naveli da je Božiću rečeno da bi mu bilo dobro da u sljedećim danima radi od kuće. Dodaje se da je Božićeva pozicija trenutno u procesu provjere te da će uprava navodno dati ponudu za njegov daljnji angažman na N1, ali mu nije objašnjeno je li riječ o provjeri onoga što je do sada radio ili o statusu njegovog ugovora. Cenzolovka navodi da Božić više nema nikakav utjecaj na rad redakcije, kojoj je bio na čelu pet godina. Tjednik Vreme nedavno je objavio da