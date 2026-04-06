Orban obišao gasovod kod granice sa Srbijom nakon tvrdnji o eksplozivu

Mađarski premijer Viktor Orban obišao je 6. aprila ujutru deo gasovoda "Turski tok" na granici Mađarske i Srbije, dan pošto su vlasti u Beogradu izvestile o pronalasku eksploziva na srpskoj strani gasovoda. "Juče su hteli da dignu u vazduh gasovod.

Proveravamo da li je sve u redu na mađarskoj strani", napisao je Orban na društvenoj mreži Facebook. U obraćanju novinarima ispred mađarskog dela gasovoda, Orban je rekao da je "situacija izuzetno ozbiljna", da snabdevanje Mađarske gasom, za sada, nije ugroženo, ali da treba biti "veoma oprezan". Orban je naveo da je i ranije dolazilo do zatvaranja gasovoda koji vodi ka Mađarskoj, zbog čega je "Turski tok" i izgrađen. "Trenutno smo pod ukrajinskom blokadom, ali