PUPS i Mi – snaga naroda danas idu na konsultacije sa Vučićem

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviće danas konsultacije sa predstavnicima političkih partija o održavanju vanrednih parlamentarnih izbora i drugim političkim pitanjima.

U 11.30 Vučić će se u Predsedništvu sastati sa delegacijom Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije (PUPS), a u 12.30 je planiran susret sa predstavnicima stranke Mi – snaga naroda, saopštio je njegov kabinet. Vučić je započeo konsultacije u petak kada je razgovarao sa članovima Pokreta socijalista, koje je predvodio lider te stranke Aleksandar Vulin. Predsednik socijalista je posle sastanka rekao novinarima da parlamentarne izbore ne