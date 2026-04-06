Zrenjanin: Uhapšeni zbog poreske prevare teške skoro 550 miliona dinara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Službe za suzbijanje kriminala i Policijske uprave u Zrenjaninu, u zajedničkoj akciji sa poreskom policijom, uhapsili su četiri osobe zbog sumnje da su izvršile krivična dela poreske prevare u vezi sa porezom na dodatu vrednost (PDV) i poreske utaje u saizvršilaštvu.

Slobode su lišeni B. E. (1980), G. E. (1989), M. G. (2002) i M. P. (1990) iz okoline Zrenjanina, dok se za još jednim licem intenzivno traga. Sumnja se da su uhapšeni, pod direktnim rukovodstvom osumnjičenog B. E., formirali mrežu povezanih privrednih društava. Prema navodima policije, ova preduzeća su ostvarivala fiktivni međusobni promet, što je osumnjičenima omogućilo da neosnovano koriste pravo na povraćaj PDV-a i istovremeno izbegnu plaćanje zakonskih poreskih