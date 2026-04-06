Novak Đoković i dalje četvrti na svetu, napredak Lajovića i Đerea

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je četvrto mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković na četvrtoj poziciji ima 4.720 bodova. Španac Karlos Alkaras i dalje predvodi najbolje tenisere sveta i ima 13.590 bodova, a iza njega sleda Italijan Janik Siner i Nemac Aleksander Zverev. Peti je Italijan Lorenco Muzeti, a najboljih deset na svetu kompletiraju Australijanac Aleks de Minor, Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, Amerikanci Ben Šelton i Tejlor Fric i Rus Danil Medvedev. Kada je reč o ostalim srpskim teniserima, Miomir Kecmanović je pao za jednu