Žakelj: "Partizan je bio veliki favorit"

Trener košarkaša Budućnosti Andrej Žakelj rekao je da je njegova ekipa u večerašnjoj utakmici timskom igrom pobedila Partizan, ali da nije pala u euforiju posle važne pobede u Top 8 fazi AdmiralBet ABA lige. "Čestitke igračima na zasluženoj pobedi.

Vratilo nam se zbog svih problema sa povredama koje smo imali u poslednje vrijeme, ali i zbog toga kako treniramo posle Evrokupa. Momci su pokazali dobar karakter i pristup. Partizan je bio veliki favorit, sa vrlo dobrom igrom i formom u Evroligi. Drago nam je da smo uz pomoć navijača uspeli da pobedimo tako dobar tim", rekao je Žakelj, prenele su Vijesti. Domaći su od druge četvrtine zaigrali bolje u odbrani. "Promenili smo malo odbranu, a mislim da se to