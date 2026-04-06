UŽIVO Iran spremio odgovor SAD za plan o prekidu vatre; Ubijen šef obaveštajne službe Iranske garde

Šef obaveštajne službe Iranske revolucionarne garde ubijen u napadima SAD i Izraela. Iran i SAD dobili plan za okončanje neprijateljstava koji bi mogao da stupi na snagu u ponedeljak i ponovo otvori Ormuski moreuz, objavili su zapadni mediji, pozivajući se na izvore. Teheran je pripemio odgovor. Šestoro dece poginulo u napadima na Iran.

Posle serije izjava i pretnji Teheranu o tome šta čeka Iran ako ne otvori Ormuski moreuz, Donald Tramp je postavio krajnji rok za utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu. Iran je sarkastično odgovorio — ambasade u Zimbabveu i Južnoj Africi saopštile su da "izgubili ključeve" i da se vrata "otvaraju samo prijateljima", a pomorska komanda iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde je poručila da se Ormuski moreuz nikada neće vratiti na svoj raniji status,