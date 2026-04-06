UŽIVO Tramp postavio rok za postizanje sporazuma

Iran i SAD dobili plan za okončanje neprijateljstava koji bi mogao da stupi na snagu u ponedeljak i ponovo otvori Ormuski moreuz. Iranske snage izvele su napad na američke ratne brodove. Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izneo je tvrdnju da su izraelske vazduhoplovne snage nedavno pogodile najveći petrohemijski kompleks u Asalujehu u Iranu.

Šef obaveštajne službe Iranske revolucionarne garde ubijen u napadima SAD i Izraela. Šestoro dece poginulo u napadima na Iran. Posle serije izjava i pretnji Teheranu o tome šta čeka Iran ako ne otvori Ormuski moreuz, američki predsednik Donald Tramp je postavio krajnji rok za utorak u 20 časova po istočnoameričkom vremenu. Iran je sarkastično odgovorio — ambasade u Zimbabveu i Južnoj Africi saopštile su da su "izgubili ključeve" i da se vrata "otvaraju samo