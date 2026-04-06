Muškarac koji je pucao na policiju u Novom Sadu uhapšen nakon dramatične potere

Muškarac koji je tokom potere pucao na policiju u Novom Sadu, uhapšen je kod Mošorina, saznaje Telegraf.rs.

Kako smo već pisali, specijalci su pod punom opremom opkolili teren. Begunac je, navodno, u jednom trenutku držao pištolj na slepooočnici i pretio da će izvršiti samoubistvo, saznaje Telegraf.rs, a takođe jee, u jednom momentu, istrčao iz vozila. Sve je počelo kada je osumnjičeni, preteći vatrenim oružjem jednom vozaču, oduzeo automobil i dao se u beg. Begunac se kretao iz pravca grada ka Šajkašu. Kako saznaje Telegraf, reč je o licu koje je od ranije dobro poznato