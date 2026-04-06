Policija u Baču pronašla semenke marihuane i skoro 800 tableta: Uhapšene dve osobe

Telegraf.rs
Policija u Baču pronašla semenke marihuane i skoro 800 tableta: Uhapšene dve osobe

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Baču uhapsili su V.

S. (50) i A. S. (53) iz okoline ovog mesta, zbog postoјanja osnova sumnje da su učinili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opoјnih droga. Pretresom kuće osumnjičenih, policiјa јe pronašla 629 semenki kanabisa i 759 tableta sa liste psihoaktivnih supstanci. Određeno im јe zadržavanje do 48 sati i oni su privedeni, uz krivičnu priјavu, višem јavnom tužiocu u Novom Sadu. (Telegraf.rs)
