Šok! Letnjih 25 stepeni, pa mraz, evo i kada: Očekuje se i susnežica, ono što sledi za Vaskrs je neverovatno

Pravi prolećni dan u Srbiji, a temperature dostižu i letnjih 25 stepeni.

Toplo će biti i sutra, ali za par stepeni svežije nego danas. Očekuje se umereno oblačno, a maksimalna temperatura biće od 17 do 21 °C. Kiša se očekuje na jugu i jugozapadu Srbije, naročito u brdsko-planinskim predelima. Pad temperature nastaviće se i u sredu, jer će sa istoka Evrope i iz Rusije doći do priliva osetno hladnije vazdušne mase. U sredu kiša na jugu i jugozapadu Srbije, a u četvrtak prolazna sa severoistoka u svim predelima. Maksimalna temperatura u