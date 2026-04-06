Bukti rat na Bliskom istoku: Brutalna pretnja Trampa Iranu: Ultimatum konačan; objavljeni dokumenti stradalih vojnika SAD (video)
RAT na Bliskom istoku ušao je u 38. dan, a region je i dalje pogođen nasiljem i eskalacijom, dok međunarodna zajednica pokušava da reaguje
Foto printskrin/IDF/us navy/Tanjug/AP Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je danas da će uslediti "veliki udar odmazde", nakon ubistva njihovog šefa obaveštajne službe, general-majora Madžida Hademija. Šef Pentagona Pit Hegset najavio je da će SAD u ponedeljak izvesti najintenzivnije udare na Iran od početka vojne kampanje, dok će u utorak intenzitet napada biti još veći. „Po nalogu predsednika, danas će biti izvedeno najviše udara na Iran