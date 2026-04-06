"Lale" (pre)dugo pretile: Kako su vaterpolisti Srbije pobedili na startu kvalifikacionog turnira za Svetski kup

"DELFINI" su pobedom startovali na turniru Divizije 1 Svetskog kupa u Aleksandropoliju. Vaterpolisti Srbije su u prvom kolu grupe A u finišu slomili otpor neugodne Holandije - 15:11 (5:4, 2:2, 4:4, 4:1). Srbi se sutra (16.30) sastaju sa Grčkom, a u sredu (12.30) sa Mađarskom.

Foto: Profimedia Olimpijski pobednici i evropski prvaci dugo su lomili otpor borbenih Holanđana. Naš tim, sa devetoricom novih igrača u odnosu na EP u Beogradu, krenuo je silovito i u šestom minutu poveo je sa 5:1. Međutim, "lale" su u poslednja dva minuta prve četvrtine napravili su seriju 3:0 - 5:4. Od druge četvrtine vodile se beskompromisna borba u bazenu. Holanđani su uporno pretili, čak su sredinom treće četvrtine poveli sa 8:7. Ipak, naši nisu dozvolili da