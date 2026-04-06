Putin u velikom problemu: Ukrajinci napali terminal u Novorosijsku i amfibijski avion "Be-12" (video)

ODBRAMBENE snage Ukrajine su napale infrastrukturu za pretovar nafte naftnog terminala "Šesharis" u Krasnodarskoj Pokrajini Ruske Federacije, saopštio je Gneralštab Oružanih snaga Ukrajine.

Napominje se da je takođe potvrđeno uništenje protivpodmorničkih amfibijskih aviona Be-12 u području sela Kača, koje se nalazi na privremeno okupiranom Krimu. "Šesharis" je krajnja stanica ruskog naftovoda Transnjeft i ključna izvozna tačka za uralsku sirovu naftu preko Crnog mora. Milijarde dolara prihoda od njegovog poslovanja svake godine doprinose budžetu koji Rusija koristi za finansiranje rata protiv