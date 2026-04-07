Posada Artemis II oborila rekord: Najudaljeniji let ljudi u istoriji svemirskih misija

Posada NASA misije Artemis II ostvarila je istorijski rezultat tokom prvog leta sa posadom u okviru programa Artemis, postavivši novi rekord za najudaljeniji let ljudi u svemiru.

Letelica Orion je u ponedeljak dostigla udaljenost od 248.655 milja od Zemlje, čime je nadmašen rekord koji je držala misija Apollo 13 iz 1970. godine. U nastavku misije, Orion će se udaljiti na približno 252.760 milja pre nego što započne povratak ka Zemlji, čime će dodatno pomeriti granice ljudskog prisustva u svemiru. Foto: NASA via AP/Tanjug Misija Artemis II predstavlja prvi let sa posadom u okviru novog američkog programa za povratak na Mesec.Šest dana nakon