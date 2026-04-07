Američka ofanziva: Džej Di Vens u Budimpešti, Donald Tramp mlađi u Banjaluci

U predvečerje parlamentarnih izbora u Mađarskoj, koje mnogi ocenjuju ključnim za Viktora Orbana u poslednjoj deceniji, u Budimpeštu je doputovao Džej Di Vens, potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

Oko 450 kilometara južnije, Donald Tramp junior, sin američkog predsednika, stigao je u Banjaluku, najveći grad Republike Srpske, entiteta u Bosni i Hercegovini.

Vens je u Mađarsku došao da podrži Orbana, ključnog evropskog saveznika Trampove administracije.

Vensa i njegovu suprugu Ušu dočekao je Peter Sijarto, mađarski ministar spoljnih poslova koji je domaćim medijima rekao da je Orbanovo prijateljstvo sa predsednikom Trampom stvorilo „novo zlatno doba“ u odnosima.

Tramp je u martu u video poruci Mađarskoj konzervativnoj političkoj akcionoj konferenciji (CPAC) u Budimpešti poručio da Orban ima njegovu „potpunu i apsolutnu podršku“.

Izbori se održavaju 12. aprila, a Orban se suočava sa Peterom Mađarom, bivšim stranačkim kolegom koji je pre dve godine osnovao sopstvenu stranku desnog centra - Tisa.

Većina predizbornih anketa prednost daje upravo Mađaru.

Orban se nada da će Vensova poseta dovoljno zadiviti mađarske birače da ga ponovo podrže, kao snažnog i međunarodno poštovanog lidera u turbulentnim vremenima.

Od 2010, Orban je pretvorio Mađarsku u ono što je Evropski parlament osudio kao „hibridni režim izborne autokratije" i ovo će biti najveći test u njegovoj višedecenijskoj političkoj karijeri.

Odnos Orbana i Trampa razvija se od 2016. godine.

Mađarski premijer je bio jedini evropski lideri koji je podržao Trampa na predsedničkim izborima te godine.

Orbanova podrška nije izostala ni 2024. kada se Tramp ponovo kandidovao.

U oktobru 2025. bio je u Vašingtonu kako bi izdejstvovao izuzeće od američkih sankcija za kupovinu ruske nafte, u čemu je i uspeo, bar na godinu dana.

Tramp je kasnije jasno ukazao da je izuzeće rezultat ličnog dogovora sa mađarskim premijerom, implicirajući da će ukoliko Orban izgubi ove izbore, njegov naslednik ponovo morati da traži izuzeće.

Mađarska je gotovo jedina članica koja se odupirala ciljevima Evropske unije (EU) da odustane od uvoza ruskih energenata od kako je februara 2022. počela ruska invazija na Ukrajinu.

Ali se Orban u oktobru 2025. obavezao da će kupovati više američkog tečnog prirodnog gasa, kao i njihove nuklearne tehnologije i gorivo.

Mađarska je u velikoj meri zavisna od ruske nafte preko gasovoda Družba sa istoka i od ruskog gasa preko Turskog toka sa juga.

Preko Družbe koji prelazi Ukrajinu nafta od januara nije stigla do Mađarske.

Orban za neuspeh u obnavljanju gasovoda posle ruskog napada na naftnu infrastrukturu u zapadnoj Ukrajini 27. januara krivi upravo Kijev.

Predstojeći izbori su među najvećim izazovima sa kojima će se Orban suočiti u višedecenijskoj karijeri

Vidljiva diplomatska podrška Trampove administracije mađarskoj vladi po pitanju gasovoda čini se da je izostala.

Da bi sprečila nestašicu, Mađarska je morala da oslobodi rezerve goriva i uveze naftu (a da nije ruska) preko alternativnog gasovoda iz Hrvatske.

Novi problem javio se 5. aprila kada je objavljeno da je na severu Srbije, pronađen eksploziv u blizini gasovoda Turski tok, blizu granice sa Mađarskom.

Orban i mediji bliski njegovoj vladi nazvali su incident „terorističkim napadom" na snabdevanje energijom Mađarske.

Mađar, lider opozicije, optužio je Orbana da je iscenirao incident uz pomoć Aleksandra Vučića, predsednika Srbije, kako bi povećao šanse na predstojećim izborima.

Kamen temeljac Orbanove predizborne kampanje bilo je neprijateljstvo prema Ukrajini i predsedniku Vladimiru Zelenskom.

Orbanovu popularnost narušili su i drugi nedavni skandali.

Procureli su privatni telefonski razgovori ministra spoljnih poslova Sijarta i visokih ruskih zvaničnika.

Transkripti ukazuju da je Sijarto navodno redovno obaveštavao rusku vladu o poverljivim razgovorima sa samita EU i da je lobirao na zahtev Moskve da se njeni zvaničnici skinu sa liste sankcija.

Sijarto je pozive branio, nazivajući ih „normalnom diplomatijom“.

Trampov sin u Banjaluci

AFP via Getty Images Donald Tramp mlađi po dolasku u Banjaluku

Donald Tramp mlađi u Banjaluci je rekao da Amerikanci mnogo „mogu da nauče dolaskom u Republiku Srpsku".

„Radna etika je kulturološka stvar i meni se desila jedna nenamerna politička indoktrinacija kada sam video kako propada određeni politički sistem, ali isto tako kada sam video vrednosti ljudi.

„Ako bi došli ovde mislim da bi mogli da shvate kako zaista funkcioniše svet", izjavio je Tramp mlađi koga je na banjalučkom aerodromu dočekao Igor Dodik, sin bivšeg predsednika Republike Srpske.

Tramp mlađi u Banjaluci učestvuje na panel diskusiji sa „velikim brojem privrednika iz Srpske", objavili su lokalni mediji.

Dolazak Donalda Trampa mlađeg u Banjaluku i poseta američkog potpredsednika Džeja Di Vensa Mađarskoj signal je važnog zaokreta američke administracije, poručio je Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) i bivši predsednik RS.

„Premijer Orban zaslužuje ovakav gest potvrde njegovih liderskih kapaciteta i poštovanja najvažnijih zemalja sveta", rekao je Dodik.

Dodik se do prošle jeseni nalazio pod sankcijama američkog OFAK-a zbog podrivanja Dejtonskog sporazuma, a skinut je sa spiska 29. oktobra.

Stejt dipartment je tada odluku obrazložio „konstruktivnim potezima koje je Narodna skupština Republike Srpske preduzela u poslednjim nedeljama, a koje bi trebalo da unaprede stabilnost u Bosni i Hercegovini i omoguće partnerstvo sa Sjedinjenim Državama zasnovano na zajedničkim interesima".

Kritičari Dodika i Trampove administracije tvrdili su da je skidanje sa liste sankcionisanih posledica lobiranja u konzervativnim vašingtonskim krugovima.

Najstarijem sinu Donalda Trampa ovo nije prva poseta Balkanu, a prethodno je u martu 2025. posetio Beograd, kada se sastao sa Aleksandrom Vučićem i ugostio predsednika Srbije u podkastu.

(BBC News, 04.07.2026)