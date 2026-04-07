Ulična bitka ispred konzulata Izraela u Istanbulu: Ubijen jedan napadač, dvojica ranjena
Jedan od napadača je „povezan sa organizacijom koja eksploatiše religiju", izjavio je turski ministar unutrašnjih poslova.
Jedan napadač je ubijen, a dvojica su „neutralisana" u pucnjavi u blizini konzulata Izraela u Istanbulu, saopštio je guverner grada.
Dvojica policajaca su ranjena, a napadači su identifikovani, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Turske.
Veliki broj policajaca u uniformi i civilu blokirao je naselje u severnom delu Istanbulu u kojem je izraelski konzulat.
Oružani incident je usledio u vremenu povišenih napetosti između Turske i Izraela, zbog ratova na Bliskom istoku, najpre u Pojasu Gaze, i sada u Iranu.
Jedan od napadača je „povezan sa organizacijom koja eksploatiše religiju, a utvrđeno je i da jedan od dvojice terorista, koji su braća, imao dosije", rekao je Mustafa Čifči, turski ministar unutrašnjih poslova.
Prava ulična bitka napadača i policajaca odvijala se direktno ispred konzulata, javila je agencija Rojters.
Na snimku Rojtersa vidi se kako policajci trče u zaklon, jedan čovek leži u lokvi krvi, a pucnjava traje oko 10 minuta.
Vidi se i jedan od napadača kako puca iz automatske puške i pištolja i trči između autobusa i automobila.
Izraelski konzulat smešten je u istanbulskoj finansijskoj četvrti.
Izvor Rojtersa kaže da trenutno u Turskoj nema izraelskih diplomata.
Od oktobra 2023. i početka sukoba Izraela i palestinske ekstremističke grupe Hamas, u naselju u kojem je izraelsko diplomatsko predstavništvo pojačano je policijsko obezbeđenje.
Pogledajte fotografije iz Istanbula
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
(BBC News, 04.07.2026)