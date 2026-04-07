Ulična bitka ispred konzulata Izraela u Istanbulu: Ubijen jedan napadač, dvojica ranjena

Jedan napadač je ubijen, a dvojica su „neutralisana" u pucnjavi u blizini konzulata Izraela u Istanbulu, saopštio je guverner grada.

Dvojica policajaca su ranjena, a napadači su identifikovani, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Turske.

Veliki broj policajaca u uniformi i civilu blokirao je naselje u severnom delu Istanbulu u kojem je izraelski konzulat.

Oružani incident je usledio u vremenu povišenih napetosti između Turske i Izraela, zbog ratova na Bliskom istoku, najpre u Pojasu Gaze, i sada u Iranu.

Jedan od napadača je „povezan sa organizacijom koja eksploatiše religiju, a utvrđeno je i da jedan od dvojice terorista, koji su braća, imao dosije", rekao je Mustafa Čifči, turski ministar unutrašnjih poslova.

Prava ulična bitka napadača i policajaca odvijala se direktno ispred konzulata, javila je agencija Rojters.

Na snimku Rojtersa vidi se kako policajci trče u zaklon, jedan čovek leži u lokvi krvi, a pucnjava traje oko 10 minuta.

Vidi se i jedan od napadača kako puca iz automatske puške i pištolja i trči između autobusa i automobila.

Izraelski konzulat smešten je u istanbulskoj finansijskoj četvrti.

Izvor Rojtersa kaže da trenutno u Turskoj nema izraelskih diplomata.

Od oktobra 2023. i početka sukoba Izraela i palestinske ekstremističke grupe Hamas, u naselju u kojem je izraelsko diplomatsko predstavništvo pojačano je policijsko obezbeđenje.

(BBC News, 04.07.2026)