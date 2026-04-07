Macut: „Bratina i Glišić su dali izjave kao ličnosti koje imaju stav, a ne kao ministri“

Beta pre 1 sat

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da je razgovarao sa ministrima Borisom Bratinom i Darkom Glišićem kojima je, kako je naveo, jasno da su dali prejake izjave u vezi sa studenatima, odnosno državnim univerzitetima.

"Ljudi su to rekli u nekom trenutku, u nekom slobodnom razgovoru, u nekim emisijama koje su bile opšteg karaktera. Ne kao ministri, već kao ličnosti koje imaju neki stav o tome", rekao je Macut za RTS.

Dodao je da je njihova "emocija bila usmerena ka tome da su roditelji u brizi da li će njihova deca, ako upišu univerzitet u Srbiji, i završiti taj univerzitet".

"Potpuno se izmešta fokus, a zaboravlja se suština, mi govorimo o tragičnom događaju. Ne treba da idemo sa jednog stanovišta na drugo, a to je političko spinovanje ili od toga izvlačiti potpuno paradoksalne političke platforme ili programe sa istog tog univerziteta koji je nepolitička ustanova", istakao je Macut.

Dodao je da balkon rektorata nije mesto za davanje političkih govora, niti za započinjanje političke promocije.

"Državni univerziteti su kvalitet koji je neupitan, odnosno to je konstanta u društvu. Ljudi koji rade na univerzitetu ne bi trebalo ni na koji način da budu korumpirani, u smislu uticaja sa strane, oni su prosto državni službenici koji rade na univerzitetima najbolje što znaju, ali sa potrebom da unaprede te iste univerzitete", rekao je Macut.

Istakao je da je potrebno modernizovati sistem rada univerziteta koji nije promenjen više od 30 godina, dodajući da neće biti zatvaranja fakulteta, te ocenio takve navode kao spin.

"Mi smo žrtve nefer i neprofesionalnog odnosa medija prema stanju u državi", rekao je Macut.

Istakao je da postoji potreba da se uruši i devalvira sve što se postigne, kao i da nema istraživačkog, već optuživačkog novinarstva.

Dodao je da je spreman da sedne za sto sa predstavnicima akademske zajednice i najavio je novi krug razgovora u okviru kojih će se analizirati sadašnja situacija zarad situacije u narednoj školskoj godini.

Govoreći o izborima, Macut je rekao da su oni neminovni i da će se sigurno desiti, ali da sada treba govoriti o tome kako da Srbija pregura krizni period i o stabilizaciji situacije.

Macut: Svi su u vladi pod lupom, nezadovoljan sam kako neko funkcioniše

Premijer Srbije Đuro Macut izjavio je danas da su u vladi "svi u analizi", da je nezadovoljan "kako neko funkcioniše", da se "trudi im ukaže na to, nekad malo štrijim tonom, nekad prijateljskim razgovorom u kabinetu i na sednicama vlade".

"Ali pokušavam da te ljude, od kojih je jedan dobar deo mladih ljudi usmerim na to da drugačije pristupe nečemu, da se iz političkih cipela prebace u nešto što su operativne cipele, odnosno ono što je izvršna vlast, u ovom slučaju vlada", rekao je Macut za Radio televiziju Srbiju (RTS), na pitanje da li je zadovoljan radom vlade.

On je naveo da je "u celini zadovoljan dinamikom vlade, ali da je potrebno više usaglašvanje između pojedinih ministarstava jer se dešava da dva, tri, rade istu stvar", kao i da uvek postoji mogućnost i potreba da se njen rad poboljša.

"Velika je sreća da su jedan dobar deo ministara eksperti koji decanijama rade u vladi pa su prirodno stigli do pozicije da preuzmu mesta ministara, ili su u svojim strukama eksperti. Dakle, u celini govoreći to jeste jedna dobra celina ali uvek postoji mogućnost da se to popravi. Svi su pod lupom, nema nikog da je posebno izdvojen, pratim aktivnosti ministara i mogu da u svakom trenutku znam ko šta radi", rekao je Macut.

Takođe je rekao da "postoji visoki stepene usklađenosti prema državnim ciljevima, Srbija je svima ispred, ovo je vlada koja funkcioniše u patriotskom smislu".

(Beta, 07.04.2026)