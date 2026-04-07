Mediji: Srbija sa Izraelom gradi fabriku dronova u Šimanovcima

Beta pre 1 sat

Srbija je dogovorila proizvodnju dronova na svojoj teritoriji sa izraelskim vojnim gigantom kompanijom Elbit sistems, objavio je danas portal Balkanske istraživačke mreže (BIRN).

Kako se navodi, reč je o kompaniji koja je godinama na meti kritika zbog uloge u izraelskim vojnim operacijama u Gazi i na Zapadnoj obali.

BIRN je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić još pre mesec dana najavio da će uskoro biti otvorena prva fabrika "ozbiljnih dronova" u Srbiji sa inostranim partnerom.

Prema saznanjima istog izvora, Elbit će imati 51 odsto vlasništva u fabrici dronova dok će 49 odsto imati domaća kompanija Jugoimport SDPR.

Navodno se planira proizvodnja dve vrste dronova, za bliske i daleke misije, a fabrika bi trebalo da bude smeštena u Šimanovcima, prostoru koji će biti zakupljen od vlasnika Pinka Željka Mitrovića.

BIRN podseća da Izrael i Srbija već imaju razvijenu saradnju u oblasti naoružanja.

"Vrednost izvoza municije i naoružanja iz Srbije u Izrael od 2023. porasla je čak 42 puta i na kraju prošle godine dostigla 114 miliona evra, uprkos brojnim apelima eksperata Ujedinjenih nacija da se prodaja vojne opreme Izraelu obustavi. Većina ovog izvoza realizovana je upravo preko kompanije SDPR", dodaje se.

Srbija je od Izraela u protekloj godini nabavila samohodni višecevni raketni lanser dometa do 300 kilometara PULS, velike borbene bespilotne letelice Hermes 900 i drugu opremu a u toku je realizacija još nekih ugovora koji nisu objavljeni.

(beta/cmg)

(Beta, 07.04.2026)

