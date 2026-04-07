Nastavljeni napadi između Izraela i Irana

Beta pre 1 sat

Izraelska vojska saopštila je rano jutros da je sprovela talas vazdušnih napada na infrastrukturu u Iranu, dok je Iran uzvratio raketnim napadima.

"Izraelske snage su izvele talas vazdušnih napada kako bi oštetile infrastrukturu iranskog terorističkog režima u Teheranu i drugim oblastima Irana", napisala je izraelska vojska na Telegramu.

Vojska je navela da je otkrila rakete ispaljene iz Irana.

Odbrambeni sistemi se mobilišu kako bi se presrela ta pretnja, dodala je izraelska vojska na Telegramu.

Sjedinjene Američke Države i Izrael su 28. februara pokrenuli napade na Iran.

(Beta, 07.04.2026)

Povezane vesti »

N1 Info pre 51 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Radio sto plus pre 1 sat
Pravo u centar pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIzraelTeheran

Društvo, najnovije vesti »

'Nijedan čovek do sada ovo nije video': Artemis Dva otišao najdalje od Zemlje u istoriji

'Nijedan čovek do sada ovo nije video': Artemis Dva otišao najdalje od Zemlje u istoriji

BBC News pre 7 minuta
Nervozna trgovina na azijskim tržištima: Iranska kriza u fokusu

Nervozna trgovina na azijskim tržištima: Iranska kriza u fokusu

Blic pre 2 minuta
Astronauti bili 40 minuta bez signala, preživeli i kišu meteora: Artemis II se vraća sa Meseca, uskro sletanje (Video)

Astronauti bili 40 minuta bez signala, preživeli i kišu meteora: Artemis II se vraća sa Meseca, uskro sletanje (Video)

Mondo pre 7 minuta
DANAS SU BLAGOVESTI, PRAZNIK KOJI DONOSI SREĆU

DANAS SU BLAGOVESTI, PRAZNIK KOJI DONOSI SREĆU

Ozon pre 1 minut
Novi sistem ulaska prelaska granice donosi velike gužve: Evo kada će biti najgore i kako da izbegnete čekanje

Novi sistem ulaska prelaska granice donosi velike gužve: Evo kada će biti najgore i kako da izbegnete čekanje

Mondo pre 1 minut