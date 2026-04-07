Papa Lav nazvao Trampove pretnje potpuno neprihvatljivim

Papa Lav XIV izjavio je u utorak da je pretnja američkog predsednika Donalda Trampa da će uništiti iransku civilizaciju potpuno neprihvatljiva i rekao da svaki napad na civilnu infrastrukturu krši međunarodno pravo.

Papa je pozvao Amerikance i druge ljude dobre volje da kontaktiraju svoje političke lidere i predstavnike u Kongresu kako bi zahtevali da odbace rat i rade na miru.

"Danas, kao što svi znamo, postoji ova pretnja protiv svih naroda Irana. To je zaista neprihvatljivo", rekao je Lav dok je napuštao svoju seosku kuću u Kastel Gandolfu, južno od Rima.

Papa je podsetio na svoj uskršnji apel za mir i odbacivanje rata "koji nastavlja da eskalira i koji ništa ne rešava".

Agencija AP podseća da je prvi "američki" papa u istoriji poslednjih sedmica pojačao ton protivljenja američko-izraelskom ratu u Iranu, nakon što je u početku upućivao prigušene apele za mir i dijalog.

U noći između utorka i srede po evropskom vremenu ističe ultimatum koji je Tramp uputio iranskom rukovodstvu.

(Beta, 07.04.2026)