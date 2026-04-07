Papa Lav nazvao Trampove pretnje potpuno neprihvatljivim

Beta pre 1 sat

Papa Lav XIV izjavio je u utorak da je pretnja američkog predsednika Donalda Trampa da će uništiti iransku civilizaciju potpuno neprihvatljiva i rekao da svaki napad na civilnu infrastrukturu krši međunarodno pravo.

Papa je pozvao Amerikance i druge ljude dobre volje da kontaktiraju svoje političke lidere i predstavnike u Kongresu kako bi zahtevali da odbace rat i rade na miru.

"Danas, kao što svi znamo, postoji ova pretnja protiv svih naroda Irana. To je zaista neprihvatljivo", rekao je Lav dok je napuštao svoju seosku kuću u Kastel Gandolfu, južno od Rima.

Papa je podsetio na svoj uskršnji apel za mir i odbacivanje rata "koji nastavlja da eskalira i koji ništa ne rešava".

Agencija AP podseća da je prvi "američki" papa u istoriji poslednjih sedmica pojačao ton protivljenja američko-izraelskom ratu u Iranu, nakon što je u početku upućivao prigušene apele za mir i dijalog.

U noći između utorka i srede po evropskom vremenu ističe ultimatum koji je Tramp uputio iranskom rukovodstvu.

(Beta, 07.04.2026)

Povezane vesti »

Čekajući Trampov Armagedon, Iran sprema 13 miliona dobrovoljaca

RTS pre 25 minuta
Amnesti: Tramp preti genocidom, svet mora reagovati

Politika pre 15 minuta
Stigla najava da je dogovor Irana i SAD na pomolu: Eksplozije kod američke ambasade; Teheran žestoko preti

Večernje novosti pre 5 minuta
BLOG UŽIVO Veto Rusije i Kine na rezoluciju o otvaranju Ormuskog moreuza, nakon Trampovih pretnji Iranci se okupljaju oko…

Insajder pre 1 sat
BLISKOISTOČNI SUKOB Tramp: U toku su žestoki pregovori sa Iranom Teheran: Prihvatamo samo kraj rata, reparacije i ukidanje…

RTV pre 45 minuta
Papa: Trampova pretnja da ce uništiti iransku civilizaciju zaista neprihvatljiva

RTV pre 1 sat
Papa Lav nazvao Trampove pretnje potpuno neprihvatljivim

N1 Info pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald TrampLav XIV

Svet, najnovije vesti »

Papa Lav XIV se oglasio o Trampovim pretnjama Iranu

Danas pre 5 minuta
Pakistanski premijer nudi zaraćenim stranama dvonedeljno primirje za nastavak pregovora

Danas pre 20 minuta
Tramp se telefonom uključio na Orbanov miting i podržao mađarskog premijera na predstojećim izborima

Danas pre 1 sat
Gutereš o Trampovim pretnjama Iranu: Nijedan vojni cilj ne opravdava uništavanje infrastrukture jednog društva

Danas pre 1 sat
Demokrate traže od republikanaca da se Trampu ukinu ratna ovlašćenja u Iranu

Danas pre 2 sata