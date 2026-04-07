Rusija i Kina vetom blokirale rezoluciju UN za Ormuski moreuz

Rusija i Kina su danas vetom sprečile rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija čiji je cilj bio otvaranje Ormuskog moreuza.

Rezolucija je više puta ublažavana u nadi da će se ove dve zemlje makar uzdržati od glasanja.

Za rezoluciju je glasalo 11 od 15 zemalja, a dve su se uzdržale: Pakistan i Kolumbija.

Samo nekoliko sati ranije, predsednik SAD Donald Tramp izneo je pretnju bez presedana da će "čitava civilizacija umreti večeras", ako Iran ne otvori strateški moreuz i ne zaključi sporazum sa SAD do osam sati uveče po istočnoameričkom vremenu.

