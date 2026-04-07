Rusija i Kina vetom blokirale rezoluciju UN za Ormuski moreuz

Beta pre 4 sati

Rusija i Kina su danas vetom sprečile rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija čiji je cilj bio otvaranje Ormuskog moreuza.

Rezolucija je više puta ublažavana u nadi da će se ove dve zemlje makar uzdržati od glasanja.

Za rezoluciju je glasalo 11 od 15 zemalja, a dve su se uzdržale: Pakistan i Kolumbija.

Samo nekoliko sati ranije, predsednik SAD Donald Tramp izneo je pretnju bez presedana da će "čitava civilizacija umreti večeras", ako Iran ne otvori strateški moreuz i ne zaključi sporazum sa SAD do osam sati uveče po istočnoameričkom vremenu.

(Beta, 07.04.2026)

Kriza na Bliskom istoku: Napad na iransko ostrvo Harg, Tramp uputio jezivu pretnju: Jedna civilizacija će večeras umreti

Kriza na Bliskom istoku: Napad na iransko ostrvo Harg, Tramp uputio jezivu pretnju: Jedna civilizacija će večeras umreti

Euronews pre 24 sata
(Uživo) Curi vreme Iranu: Još manje od dva sata do strašnog američkog napada

(Uživo) Curi vreme Iranu: Još manje od dva sata do strašnog američkog napada

Mondo pre 24 sata
"Onakva Trampova izjava Iranu ne priliči jednom predsedniku" Stručnjaci: Uskoro ističe rok, postoje dve alternativne varijante…

"Onakva Trampova izjava Iranu ne priliči jednom predsedniku" Stručnjaci: Uskoro ističe rok, postoje dve alternativne varijante

Kurir pre 24 sata
Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju SB UN o otvaranju Ormuskog moreuza

Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju SB UN o otvaranju Ormuskog moreuza

Euronews pre 1 sat
Večeras ističe Trampov ultimatum „životinjama“, Iranci neće da popuste „ludaku“

Večeras ističe Trampov ultimatum „životinjama“, Iranci neće da popuste „ludaku“

Vreme pre 4 sati
Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN o otvaranju Ormuskog moreuza

Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN o otvaranju Ormuskog moreuza

Nedeljnik pre 4 sati
Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN o otvaranju Ormuskog moreuza

Rusija i Kina uložile veto na rezoluciju Saveta bezbednosti UN o otvaranju Ormuskog moreuza

N1 Info pre 4 sati
Osma sreća

Osma sreća

Radar pre 52 minuta
Sjedinjene Američke Države obustavljaju udare na Iran na dve nedelje.

Sjedinjene Američke Države obustavljaju udare na Iran na dve nedelje.

Sputnik pre 12 minuta
Svaka peta osoba u Evropi ni ne sluti da je zaražena ovom bolešću: SZO popalila alarme, "tihi ubica" neosetno hara

Svaka peta osoba u Evropi ni ne sluti da je zaražena ovom bolešću: SZO popalila alarme, "tihi ubica" neosetno hara

Kurir pre 27 minuta
Tramp saopštio rezultate pregovora koje je ceo svet čekao! Ovo je odluka Amerike o ratu s Iranom

Tramp saopštio rezultate pregovora koje je ceo svet čekao! Ovo je odluka Amerike o ratu s Iranom

Blic pre 7 minuta
"SAD postavljaju ultimatume koje kasnije odlažu"! Politički stručnjaci objašnjavaju odluku Austrije i novu Trampovu izjavu

"SAD postavljaju ultimatume koje kasnije odlažu"! Politički stručnjaci objašnjavaju odluku Austrije i novu Trampovu izjavu

Kurir pre 42 minuta