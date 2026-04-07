Kompanija Aman kupila DIS

Kako prenose svi srpski mediji, vest dana je prodaja 100 posto udela kompanije PTP DIS d.o.o. iz Krnjeva, kompaniji Aman doo iz Beograda.

Kompanija Aman doo, od prve prodavnice u Zemunu, posluje punih tridesetpet godina na srpskom tržištu i za to vreme preuzela je niz trgovinskih sistema: Linija Vandini,Višnjica Dućani, SOS Marketi,Gudrić marketi, Interex i druge. Ovom akvizicijom, stvoren je najveći domaći trgovinski lanac sa više od 5.000 zaposlenih i godišnjim prometom većim od 600 miliona evra.