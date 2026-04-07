"Cela civilizacija će umreti večeras" Tramp je upravo najavio kataklizmu za Iran, ove reči izazivaju jezu: Teheranu curi vreme, biće izbrisan sa mape

Tramp je Iranu postavio rok do noćas da otvori Ormuski moreuz Prema Trampu, ukoliko do dogovora ne dođe, "cela iranska civilizacija će umreti" Američki predsednik Donald Tramp je upravo objavio na svojoj društvenoj mreži "Truth Social" da će cela iranska civilizacija umreti večeras, ukoliko Teheran ne otvori Ormuski moreuz.

Tramp je dao Iranu rok do noćas - do dva sata iza ponoći po našem vremenu, da otvori Ormuski moreuz, ključnu pomorsku rutu kroz koju prolazi petina svetske nafte. - Cela civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ne želim da se to desi, ali verovatno hoće. Međutim, sada kada imamo potpunu i totalnu promenu režima, gde prevladavaju drugačiji, pametniji i manje radikalizovani umovi, možda se može desiti nešto revolucionarno divno, ko zna? Saznaćemo