(Foto) "Ja sadim drveće, a komšinica me gađa šerpom sa terase": Nikola (21) je odlučio da ozeleni svoj kraj, a njegova ljubavna priča je tek inspirativna

Nikola je oženjen Arfikankom, imaju ćerku, porodica je suprugu lepo prihvatila Svoju misiju promoviše i na Instagram stranici "Ozeleni Leskovac" Nikola Stanković (21) iz Leskovca ima jednu ne samo zelenu, već i humanu misiju.

Mnogi bi rekli - entuzijasta. Ali ono što on radi nije samo plemenito, već i korisno. Ovaj mladić već godinama sadi drveće u stambenom naselju Dubočica u kojem je odrastao. Gledajući oca, želeo je i on da ostavi neki trag, da uradi nešto za budućnost svog mesta. Od svoje misije ne odustaje, a kaže da će tu svoju ljubav i hobi preneti i na ćerkicu kad poraste. - Ljubav prema drveću preneo mi je otac Bojan. On je dosta drveća posadio, i dan-danas sadi. Gledajući ga