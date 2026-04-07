Hitno upozorenje RHMZ: Srbiju pred Uskrs očekuje veoma opasna pojava, evo kada će biti najkritičnije

Nakon što smo juče uživali u gotovo letnjem danu, već danas je temperatura osetnije pala, ali to je samo uvod u ono što nam donosi ostatak nedelje.

Prema najnovijim prognozama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Srbiju u susret Uskrsu očekuje drastična promena vremena i pojava koja može biti veoma opasna. Iako nas danas, prema najavi RHMZ, uz postepeno razvedravanje, očekuje maksimalna temperatura od 18 do 22 stepena, meteorolozi upozoravaju na značajniju promenu vremena u drugom delu sedmice. - U periodu od 09. do 11.04.2026. godine širom Srbije se prognoziraju jutarnji prizemni mrazevi (a lokalno