Negirali krivicu, pa se brane ćutanjem: Nastavak suđenja roditeljima dečaka ubice iz Niške Banje; svi se pitaju samo jedno!

Suđenje roditeljima maloletnog dečaka ubice nastavlja se pred Višim sudom u Nišu, a javnost je isključena zbog zaštite interesa maloletnika.

Optuženi roditelji negiraju krivicu i brane se ćutanjem, ali postoji najava da će izneti odbranu na današnjem ročištu. Pred Višim sudom u Nišu danas će biti nastavljeno suđenje M.M. i M.M.M., roditeljima krivično neodgovornog dečaka ubice M.M. koji je 5.oktobra 2023.godine brutalno nožem usmrtio školskog druga Andreja Simića (13) u porodičnoj kući u Niškoj Banji. Oni su optuženi da su počinili teško delo protiv opšte sigurnosti u saizvršilaštvu i po jedno krivično