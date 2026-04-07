Opsadno stanje u Budimpešti: Džej Di Vens stigao u posetu Mađarskoj pred izbore: "Radujem se susretu sa prijeteljem Orbanom"

Po dolasku, Vens je izjavio da se raduje susretu sa "prijateljem Orbanom" Tokom posete očekuju se poremećaji u saobraćaju, prisustvo oklopnih vozila, zatvorene ulice i dodatna ograničenja oko aerodroma, o čemu su putnici unapred obavešten Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens doputovao je danas u dvodnevnu posetu mađarskoj, a na aerodromu u Budimpešti njega i suprugu dočekao je mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto. Vens bi tokom posete