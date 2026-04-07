"Orban je najvažniji lider u Evropi" Vens uputio salvu hvalospeva mađarskom premijeru, pa udario na EU: "Podržavamo prijatelja Viktora pred izbore"

Vens je pohvalio Orbana kao ključnog lidera za energetsku bezbednost Evrope i naglasio želju SAD za saradnjom u oblastima obrazovanja i energetske nezavisnosti Orban je izjavio da poseta tako visokog američkog zvaničnika nije viđena poslednjih 35 godina Američki potpredsednik Džej Di Vens izjavio je danas u Budimpešti da je mađarski premijer Viktor Orban najvažniji lider u Evropi i da ga vidi kao lidera koji može da obezbedi energetsku sigurnost evropskog