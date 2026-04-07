Pakao sa jadrana stiže u Srbiju! U ovim delovima zemlje pašće čak 40 centimetara snega, i to za uskrs: Očekuju nas i oluje, pljuskovi, mraz...

Od petka uveče do nedelje predviđene su kiša i susnežica u nižim predelima, a sneg u brdsko-planinskim predelima U utorak je na severoistoku Vojvodine i jugu Srbije delimično vedro, dok je u ostalim krajevima oblačno sa mogućom kratkotrajnom kišom Republički hidrometeorološki zavod najavio je za period od 9. do 11. aprila širom Srbije jutarnje prizemne mrazeve. Lokalno se očekuju i slabi mrazevi na 2 m visine sa najvećom verovatnoćom pojave u petak, 10. aprila.