Tramp podržao Orbana: Oglasio se predsednik SAD pred izbore: "Veliki sam obožavalac premijera Mađarske"

Vens je naglasio potencijal Mađarske za jačanje trgovinskih odnosa i privlačenje američkih investicija.

Tramp je pohvalio Mađarsku zbog izbegavanja problema masovne migracije. Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je veliki obožavalac premijera Mađarske Viktora Orbana i izrazio punu podršku Vašingtona Budimpešti. Izjava je data u telefonskom uključenju tokom govora potpredsednika SAD Džejmsa Dejvida Vensa na predizbornom skupu u Budimpešti. Tramp je pohvalio Mađarsku zbog izbegavanja problema izazvanih masovnom migracijom, "za razliku od brojnih drugih zemalja".